В ивановском доме престарелых число больных COVID-19 выросло до 92

По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. К 15 июля число заболевших выросло до 81.

"За сутки пришли положительные тесты у 10 человек, это сотрудники интерната. Новых госпитализаций за сутки не было. В самом интернате на данный момент людей с температурой нет", - сказал Фокин.

По его словам, всего в интернате 447 постояльцев, из них положительные тесты на коронавирусную инфекцию у 81 человека. Госпитализированы 28 человек, также положительные тесты у 11 сотрудников интерната, 10 из них пришли в последние сутки. Из работников никто не госпитализирован, все проходят лечение на дому. В режиме обсерватора работают два корпуса дома-интерната.