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В ивановском доме престарелых число больных COVID-19 выросло до 92
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 92 после того, как инфекция... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:52
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В ивановском доме престарелых число больных COVID-19 выросло до 92

15:52 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области выросло до 92 после того, как инфекция подтвердилась у 10 сотрудников учреждения, сказал на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По данным на 9 июля, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов был выявлен 31 случай COVID-19. К 15 июля число заболевших выросло до 81.
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"За сутки пришли положительные тесты у 10 человек, это сотрудники интерната. Новых госпитализаций за сутки не было. В самом интернате на данный момент людей с температурой нет", - сказал Фокин.
По его словам, всего в интернате 447 постояльцев, из них положительные тесты на коронавирусную инфекцию у 81 человека. Госпитализированы 28 человек, также положительные тесты у 11 сотрудников интерната, 10 из них пришли в последние сутки. Из работников никто не госпитализирован, все проходят лечение на дому. В режиме обсерватора работают два корпуса дома-интерната.
В Ивановской области зарегистрировано 5813 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 4153 пациента, умерли 63.
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