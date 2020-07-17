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В Самарской области загородные детские лагеря откроются с 19 июля
Загородные оздоровительные детские лагеря откроются в Самарской области с 19 июля, сообщает в пятницу региональный штаб по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:18
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В Самарской области загородные детские лагеря откроются с 19 июля

15:52 17.07.2020 (обновлено: 16:18 17.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря
Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дети играют в пионербол на спортивной площадке детского оздоровительного лагеря . Архивное фото
САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Загородные оздоровительные детские лагеря откроются в Самарской области с 19 июля, сообщает в пятницу региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
"В Самарской области с 19 июля откроются загородные оздоровительные детские лагеря. Решение принято на совещании областного оперштаба по противодействию коронавирусу", - говорится в сообщении.
В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры. С 1 июля власти Самарской области разрешили открыться кафе и ресторанам, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, возобновили работу турбазы и базы отдыха. С 15 июля в регионе открылись фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк.
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С начала пандемии в Самарской области подтверждены 6197 случаев заражения коронавирусом, 3883 человека выздоровели, 73 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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