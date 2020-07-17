https://ria.ru/20200717/1574502080.html
В Самарской области загородные детские лагеря откроются с 19 июля
Загородные оздоровительные детские лагеря откроются в Самарской области с 19 июля, сообщает в пятницу региональный штаб по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:52
2020-07-17T16:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, коронавирус в россии, самарская область
САМАРА, 17 июл - РИА Новости.
Загородные оздоровительные детские лагеря откроются в Самарской области
с 19 июля, сообщает в пятницу региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
"В Самарской области с 19 июля откроются загородные оздоровительные детские лагеря. Решение принято на совещании областного оперштаба по противодействию коронавирусу", - говорится в сообщении.
В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры. С 1 июля власти Самарской области разрешили открыться кафе и ресторанам, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, возобновили работу турбазы и базы отдыха. С 15 июля в регионе открылись фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 6197 случаев заражения коронавирусом, 3883 человека выздоровели, 73 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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