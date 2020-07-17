Во внезапной проверке соединений Балтфлота участвуют более 600 военных

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Соединения Балтийского флота подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, участвуют свыше 600 военных и более 70 единиц техники, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по флоту капитан 1 ранга Соединения Балтийского флота подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, участвуют свыше 600 военных и более 70 единиц техники, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по флоту капитан 1 ранга Роман Мартов

"В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота и экипажи соединения десантных кораблей БФ", - сказал он.

По его словам, в мероприятиях задействованы свыше 600 военных и более 70 единиц боевой и специальной техники. Начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по флоту добавил, что целью внезапной проверки является оценка способности приведения сил в установленную степень боевой готовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.

"Во время передвижения на полигон морские пехотинцы провели учение по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша. На полигоне "Хмелёвка" подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья", - добавил он.

Сообщается, что корабли соединения десантных кораблей Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для выполнения задач по указанию вышестоящего командования.