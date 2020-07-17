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Во внезапной проверке соединений Балтфлота участвуют более 600 военных
Соединения Балтийского флота подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, участвуют свыше 600 военных и более 70 единиц техники, сообщил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:51
роман мартов
калининградская область
безопасность
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РИА Новости
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РИА Новости
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роман мартов, калининградская область, безопасность

Во внезапной проверке соединений Балтфлота участвуют более 600 военных

15:51 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчебный корабль Балтийского флота
Учебный корабль Балтийского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Учебный корабль Балтийского флота. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Соединения Балтийского флота подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, участвуют свыше 600 военных и более 70 единиц техники, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота и экипажи соединения десантных кораблей БФ", - сказал он.
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По его словам, в мероприятиях задействованы свыше 600 военных и более 70 единиц боевой и специальной техники. Начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по флоту добавил, что целью внезапной проверки является оценка способности приведения сил в установленную степень боевой готовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.
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"Во время передвижения на полигон морские пехотинцы провели учение по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша. На полигоне "Хмелёвка" подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья", - добавил он.
Сообщается, что корабли соединения десантных кораблей Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для выполнения задач по указанию вышестоящего командования.
Проверка боевой готовности подразделений морской пехоты Балтийского флота и соединения десантных кораблей БФ продлится несколько дней. На этапе активной фазы учения морские пехотинцы отработают задачи противодесантной обороны побережья с выполнением боевой стрельбы, а экипажи кораблей отработают в морских полигонах элементы курсовых задач с выполнением артиллерийских стрельб.
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Роман МартовКалининградская областьБезопасность
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