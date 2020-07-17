К международной акции "Сад памяти" присоединились все регионы России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. К международной акции "Сад памяти" 17 июля присоединился Камчатский край, таким образом в мероприятиях по высадке деревьев приняли участие все 85 регионов страны.

Как отмечают организаторы, в рамках акции на камчатке в поселке Пионерский в память о погибших в годы Великой Отечественной войны посадили ели. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие было проведено в сокращенном режиме: волонтеры соблюдали все правила безопасности, деревья высаживались на расстоянии социальной дистанции.

Всего участие в акции "Сад памяти" в стране приняли уже свыше 300 тысяч человек. Поддержку акции оказали и за рубежом, к мероприятиям присоединилось более 50 стран.

На данный момент высажено 26,99 миллиона деревьев. Акция завершится по достижении отметки в 27 миллионов деревьев, где каждое дерево – зелёный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.