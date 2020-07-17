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К международной акции "Сад памяти" присоединились все регионы России
К международной акции "Сад памяти" 17 июля присоединился Камчатский край, таким образом в мероприятиях по высадке деревьев приняли участие все 85 регионов... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:51
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россия
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353
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россия, камчатский край

К международной акции "Сад памяти" присоединились все регионы России

15:51 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВысадка деревьев
Высадка деревьев
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. К международной акции "Сад памяти" 17 июля присоединился Камчатский край, таким образом в мероприятиях по высадке деревьев приняли участие все 85 регионов страны.
Как отмечают организаторы, в рамках акции на камчатке в поселке Пионерский в память о погибших в годы Великой Отечественной войны посадили ели. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие было проведено в сокращенном режиме: волонтеры соблюдали все правила безопасности, деревья высаживались на расстоянии социальной дистанции.
Волонтер сажает дерево
6 июля, 17:3875 лет Великой Победы
Международная акция "Сад памяти" будет проходить каждый год
Всего участие в акции "Сад памяти" в стране приняли уже свыше 300 тысяч человек. Поддержку акции оказали и за рубежом, к мероприятиям присоединилось более 50 стран.
На данный момент высажено 26,99 миллиона деревьев. Акция завершится по достижении отметки в 27 миллионов деревьев, где каждое дерево – зелёный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта "Экология".
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75 лет Великой ПобедыРоссияКамчатский край
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