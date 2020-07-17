https://ria.ru/20200717/1574501986.html
К международной акции "Сад памяти" присоединились все регионы России
К международной акции "Сад памяти" 17 июля присоединился Камчатский край, таким образом в мероприятиях по высадке деревьев приняли участие все 85 регионов... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:51
2020-07-17T15:51
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россия
камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, камчатский край
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. К международной акции "Сад памяти" 17 июля присоединился Камчатский край, таким образом в мероприятиях по высадке деревьев приняли участие все 85 регионов страны.
Как отмечают организаторы, в рамках акции на камчатке в поселке Пионерский в память о погибших в годы Великой Отечественной войны посадили ели. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие было проведено в сокращенном режиме: волонтеры соблюдали все правила безопасности, деревья высаживались на расстоянии социальной дистанции.
Всего участие в акции "Сад памяти" в стране приняли уже свыше 300 тысяч человек. Поддержку акции оказали и за рубежом, к мероприятиям присоединилось более 50 стран.
На данный момент высажено 26,99 миллиона деревьев. Акция завершится по достижении отметки в 27 миллионов деревьев, где каждое дерево – зелёный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта "Экология".