В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 63

За сутки выписаны 65 человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4153 пациента с COVID-19.

В стационарах области сейчас находятся 584 человека с коронавирусом, в том числе на койках с кислородом – 222 человека. На аппаратах ИВЛ находятся девять пациентов.