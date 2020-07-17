В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 63

ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Два пожилых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе возросло до 63, сообщило областное правительство.
По состоянию на 17 июля, в Ивановской области зарегистрировано 5813 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлен 61 диагноз. Из новых случаев: 28 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 29 человек, двое заболевших прибыли из Москвы и еще двое были выявлены при добровольном тестировании без симптомов.
За сутки выписаны 65 человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4153 пациента с COVID-19.
"Статистика летальности пополнилась двумя случаями. Это пациентка 81 года из Шуйского района (она была госпитализирована в больницу им. Куваевых) и пациент 73 лет из Иванова (был госпитализирован в ГКБ №4). В обоих случаях причиной смерти стала пневмония тяжелого течения, вызванная новой коронавирусной инфекцией. Суммарно 63 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались", - говорится в сообщении.
В стационарах области сейчас находятся 584 человека с коронавирусом, в том числе на койках с кислородом – 222 человека. На аппаратах ИВЛ находятся девять пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.