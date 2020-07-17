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В Татарстане женщина перевела мошеннику более ста тысяч долларов за авто
Жительница Набережных Челнов перевела мошеннику больше 100 тысяч долларов США (более 7 миллионов рублей) за электромобиль якобы из Нью-Йорка, который так и не... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:47
набережные челны
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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набережные челны, происшествия

В Татарстане женщина перевела мошеннику более ста тысяч долларов за авто

15:47 17.07.2020
561
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Жительница Набережных Челнов перевела мошеннику больше 100 тысяч долларов США (более 7 миллионов рублей) за электромобиль якобы из Нью-Йорка, который так и не получила, сообщается на сайте МВД МЕДИА.
В феврале 2020 года женщина нашла в интернете объявление о продаже электромобиля с доставкой из Нью-Йорка. Она перевела мошеннику более 100 тысяч долларов США, через три недели женщине сказали, что автомобиль уже погрузили на паром и он прибудет через месяц. На этом связь с продавцом оборвалась.
Перед тем как пойти в полицию, потерпевшая связалась с компанией-перевозчиком, где ей сообщили, что не знают о доставке электромобиля.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере" - ред.)", - говорится в сообщении. Полиция установила подозреваемого, 34-летнего жителя Москвы. Он арестован.
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