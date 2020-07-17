В Татарстане женщина перевела мошеннику более ста тысяч долларов за авто

В феврале 2020 года женщина нашла в интернете объявление о продаже электромобиля с доставкой из Нью-Йорка. Она перевела мошеннику более 100 тысяч долларов США, через три недели женщине сказали, что автомобиль уже погрузили на паром и он прибудет через месяц. На этом связь с продавцом оборвалась.