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В Камбодже у двух американских дипломатов выявили коронавирус
Среди новых пациентов с коронавирусом, зарегистрированных в пятницу в Камбодже, оказались два недавно прибывших в страну американских дипломата, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:47
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, камбоджа, сша, в мире

В Камбодже у двух американских дипломатов выявили коронавирус

15:47 17.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БАНГКОК, 17 июл - РИА Новости. Среди новых пациентов с коронавирусом, зарегистрированных в пятницу в Камбодже, оказались два недавно прибывших в страну американских дипломата, сообщает интернет-версия газеты Khmer Times.
В пятницу минздрав Камбоджи зарегистрировал 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего общее количество заболевших с начала пандемии в стране выросло до 171 человека, сообщает издание.
Двое из пяти новых пациентов оказались американскими дипломатами, "занимающими высокие должности в посольстве США в Камбодже", говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что ни министерство здравоохранения Камбоджи, ни посольство США не раскрыли информацию о том, когда именно и каким маршрутом дипломаты прибыли в Камбоджу, ограничившись лишь сообщением о том, что они находятся на 14-дневном карантине в отдельных изолированных помещениях на территории американской дипмиссии.
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Трое новых пациентов, являющихся гражданами Камбоджи, также прибыли в страну из США, они были доставлены на родину одним из вывозных авиарейсов, сообщает издание.
По данным минздрава страны, в Камбодже за все время пандемии не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших - 171 человек, выздоровевших - 133 человека. Большинство случаев заболевания в Камбодже - ввозные из-за границы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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