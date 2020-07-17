https://ria.ru/20200717/1574501791.html
В Камбодже у двух американских дипломатов выявили коронавирус
Среди новых пациентов с коронавирусом, зарегистрированных в пятницу в Камбодже, оказались два недавно прибывших в страну американских дипломата, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:47
2020-07-17T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
камбоджа
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, камбоджа, сша, в мире
БАНГКОК, 17 июл - РИА Новости.
Среди новых пациентов с коронавирусом
, зарегистрированных в пятницу в Камбодже
, оказались два недавно прибывших в страну американских дипломата, сообщает интернет-версия газеты Khmer Times
.
В пятницу минздрав Камбоджи зарегистрировал 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего общее количество заболевших с начала пандемии в стране выросло до 171 человека, сообщает издание.
Двое из пяти новых пациентов оказались американскими дипломатами, "занимающими высокие должности в посольстве США
в Камбодже", говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что ни министерство здравоохранения Камбоджи, ни посольство США не раскрыли информацию о том, когда именно и каким маршрутом дипломаты прибыли в Камбоджу, ограничившись лишь сообщением о том, что они находятся на 14-дневном карантине в отдельных изолированных помещениях на территории американской дипмиссии.
Трое новых пациентов, являющихся гражданами Камбоджи, также прибыли в страну из США, они были доставлены на родину одним из вывозных авиарейсов, сообщает издание.
По данным минздрава страны, в Камбодже за все время пандемии не зарегистрировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших - 171 человек, выздоровевших - 133 человека. Большинство случаев заболевания в Камбодже - ввозные из-за границы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.