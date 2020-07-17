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Москалькова уточнит реальное число заболевших COVID-19 заключенных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует уточнить точную цифру заключенных и сотрудников исправительных учреждений,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:41
распространение нового коронавируса
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татьяна москалькова
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, общество

Москалькова уточнит реальное число заболевших COVID-19 заключенных

15:41 17.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует уточнить точную цифру заключенных и сотрудников исправительных учреждений, заболевших коронавирусом.
"Сегодня мы запросили информацию, сколько реально заболело людей, которые находились под стражей, и в том числе сотрудников учреждений", - сказала омбудсмен на площадке онлайн-семинара "Соблюдение международных стандартов в области прав человека в рамках эпидемии COVID-19" .
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Уполномоченный добавила, что изначально обсуждался вопрос проведения амнистии, однако, изучая международный опыт и позицию органов власти, акцент был сделан на усиление имеющихся в колониях и СИЗО мер.
"У нас развернулась большая дискуссия по поводу необходимости проведения амнистии. Но, изучая опыт других государств, мы увидели, что ни в одном государстве не была применена амнистия, поскольку перемещение людей из этих мест и сокращенная работа судов воспринималась органами власти как препятствующие обстоятельства для обеспечения безопасности, поэтому был главный акцент сделан на те меры, которые предпринимались в колониях и следственных изоляторах", - заключила Москалькова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна МоскальковаОбщество
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