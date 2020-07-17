Москалькова уточнит реальное число заболевших COVID-19 заключенных

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует уточнить точную цифру заключенных и сотрудников исправительных учреждений, заболевших коронавирусом.
"Сегодня мы запросили информацию, сколько реально заболело людей, которые находились под стражей, и в том числе сотрудников учреждений", - сказала омбудсмен на площадке онлайн-семинара "Соблюдение международных стандартов в области прав человека в рамках эпидемии COVID-19" .
Уполномоченный добавила, что изначально обсуждался вопрос проведения амнистии, однако, изучая международный опыт и позицию органов власти, акцент был сделан на усиление имеющихся в колониях и СИЗО мер.
"У нас развернулась большая дискуссия по поводу необходимости проведения амнистии. Но, изучая опыт других государств, мы увидели, что ни в одном государстве не была применена амнистия, поскольку перемещение людей из этих мест и сокращенная работа судов воспринималась органами власти как препятствующие обстоятельства для обеспечения безопасности, поэтому был главный акцент сделан на те меры, которые предпринимались в колониях и следственных изоляторах", - заключила Москалькова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.