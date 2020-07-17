Москалькова уточнит реальное число заболевших COVID-19 заключенных

"У нас развернулась большая дискуссия по поводу необходимости проведения амнистии. Но, изучая опыт других государств, мы увидели, что ни в одном государстве не была применена амнистия, поскольку перемещение людей из этих мест и сокращенная работа судов воспринималась органами власти как препятствующие обстоятельства для обеспечения безопасности, поэтому был главный акцент сделан на те меры, которые предпринимались в колониях и следственных изоляторах", - заключила Москалькова.