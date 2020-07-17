Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало планируют пикеты в Минске

Штабы Тихановской, а также команды не прошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка высоких технологий Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Бабарико заявили в четверг, что решили объединить усилия с целью проведения честных выборов в стране. Они также отмечают, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.