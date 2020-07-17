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Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало планируют пикеты в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее штаб и штабы не прошедших регистрацию в качестве кандидатов Валерия Цепкало и Виктора... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:37
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало планируют пикеты в Минске

15:37 17.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОчередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее штаб и штабы не прошедших регистрацию в качестве кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико планируют проводить пикеты в Минске и других городах страны.
Штабы Тихановской, а также команды не прошедших регистрацию в качестве кандидатов экс-главы администрации Парка высоких технологий Цепкало и экс-главы Белгазпромбанка Бабарико заявили в четверг, что решили объединить усилия с целью проведения честных выборов в стране. Они также отмечают, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.
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"Конечно, агитация будет проводиться очень плотно, именно для этого мы и объединяли наши усилия. Естественно, всю информацию предоставим чуть позже. Пикеты планируются и в Минске, и в областных городах республики Беларусь. Надеюсь, что у нас получится затронуть и районные даже", - сказала Тихановская на совместной пресс-конференции со штабами Бабарико и Цепкало, которая транслировалась онлайн.
"Маловато времени, но мы будем делать все от нас зависящее", - отметила она.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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