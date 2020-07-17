В Нижнем Новгороде для ликвидации пробок построят транспортную развязку

УФА, 17 июл - РИА Новости. Строительство транспортной развязки, которая ликвидирует пробки из-за железнодорожного переезда, на улице Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа, заявил губернатор Глеб Никитин.
"Это, безусловно, долгожданный проект не только для жителей Сормовского района, но и для всех горожан. Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы "Город 800" – центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия", – сказал Никитин.
В пресс-службе руководителя региона сообщают, что по итогам конкурса по выбору подрядчика на строительство дорожного объекта победителем признано ООО "Дорожная строительная компания" из Тверской области. Цена государственного контракта составила более 4,56 миллиарда рублей. Заключить контракт с обществом, победившим в конкурсе, планируется 27 июля.
"До мая 2022 года ООО "ДСК" должно построить над железнодорожными путями четырехполосную эстакаду. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне, развязку от жилых домов будут отделять шумозащитные экраны.
Так, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с Волго-Вятской пригородной пассажирской компанией с 1 августа 2020 года запускает тактовое движение электропоездов от станции Починки до станции Варя. Это позволит сормовичам быстро и комфортно добраться до остановок общественного транспорта и станции метро "Буревестник", минуя дорожные заторы", - говорится в сообщении.
Кроме того, с учетом изменившейся схемы движения будет скорректирована работа светофоров. Дополнительный светофорный объект планируется установить на выезде на улицу Федосеенко с улицы Торфяной, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, кто выберет этот путь объезда.