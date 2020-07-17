Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20200717/1574501378.html
В Нижнем Новгороде для ликвидации пробок построят транспортную развязку
Строительство транспортной развязки, которая ликвидирует пробки из-за железнодорожного переезда, на улице Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:37
нижегородская область
глеб никитин
константин циолковский
нижний новгород
тверская область
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:249:3072:1977_1400x0_80_0_0_67baec093e16415cffd2be5955eba35a.jpg
https://ria.ru/20200715/1574360618.html
https://ria.ru/20200716/1574439171.html
нижний новгород
тверская область
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:249:3072:1977_1400x0_80_0_0_67baec093e16415cffd2be5955eba35a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7309bfb70774e2c21e022e45107a7897.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_1322:298:3072:2048_1400x0_80_0_0_82884fb8cb19bfd95e84a6383cc30399.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
глеб никитин, константин циолковский, нижний новгород, тверская область, нижегородская область

В Нижнем Новгороде для ликвидации пробок построят транспортную развязку

15:37 17.07.2020
90
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
УФА, 17 июл - РИА Новости. Строительство транспортной развязки, которая ликвидирует пробки из-за железнодорожного переезда, на улице Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа, заявил губернатор Глеб Никитин.
"Это, безусловно, долгожданный проект не только для жителей Сормовского района, но и для всех горожан. Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы "Город 800" – центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия", – сказал Никитин.
В пресс-службе руководителя региона сообщают, что по итогам конкурса по выбору подрядчика на строительство дорожного объекта победителем признано ООО "Дорожная строительная компания" из Тверской области. Цена государственного контракта составила более 4,56 миллиарда рублей. Заключить контракт с обществом, победившим в конкурсе, планируется 27 июля.
Скоростной поезд Стриж
15 июля, 00:13
РЖД вернули в график все поезда "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом
"До мая 2022 года ООО "ДСК" должно построить над железнодорожными путями четырехполосную эстакаду. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне, развязку от жилых домов будут отделять шумозащитные экраны.
Так, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с Волго-Вятской пригородной пассажирской компанией с 1 августа 2020 года запускает тактовое движение электропоездов от станции Починки до станции Варя. Это позволит сормовичам быстро и комфортно добраться до остановок общественного транспорта и станции метро "Буревестник", минуя дорожные заторы", - говорится в сообщении.
Автобус
16 июля, 13:40
В московском транспорте внедрят современные системы очистки воздуха
Кроме того, с учетом изменившейся схемы движения будет скорректирована работа светофоров. Дополнительный светофорный объект планируется установить на выезде на улицу Федосеенко с улицы Торфяной, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, кто выберет этот путь объезда.
101000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинКонстантин ЦиолковскийНижний НовгородТверская областьНижегородская область
Рекомендуем
Пробки в Москве
В Москве вечером ожидаются девятибальные пробки из-за непогоды
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия
Пермский край в 2020 году направит почти 20,5 млрд рублей на ремонт дорог
Автобус
В московском транспорте внедрят современные системы очистки воздуха
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
В Можайске восстановили движение на размытой ливнем дороге
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Мероприятие в Мемориальном музее космонавтики, посвященноме 45-летнему юбилею стыковки космических кораблей Союз-19 и Аполлон
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от идеи "Мира-2"
Джеймс Ле Мезюрье
СМИ рассказали о махинациях основателя "Белых касок"
Тверь
Тверь отмечает 30-летие возвращения исторического названия
Народный артист России, композитор Алексей Рыбников
Алексей Рыбников: выход за рамки жанров – то, чем я занимаюсь всю жизнь
Сотрудники МЧС
В МЧС предупредили о ливнях с грозами на Кубани
Андрей Иванов
Андрей Иванов занял должность первого замглавы Минэкономразвития
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Руки в наручниках
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Сигарета в пепельнице
Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
Евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния