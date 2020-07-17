В Нижнем Новгороде для ликвидации пробок построят транспортную развязку

"Это, безусловно, долгожданный проект не только для жителей Сормовского района, но и для всех горожан. Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда. Проект реализуется в рамках инфраструктурной программы "Город 800" – центральной части подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Четырехполосная эстакада станет важным наследием 800-летия", – сказал Никитин.

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"До мая 2022 года ООО "ДСК" должно построить над железнодорожными путями четырехполосную эстакаду. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне, развязку от жилых домов будут отделять шумозащитные экраны.

Кроме того, с учетом изменившейся схемы движения будет скорректирована работа светофоров. Дополнительный светофорный объект планируется установить на выезде на улицу Федосеенко с улицы Торфяной, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, кто выберет этот путь объезда.