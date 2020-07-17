https://ria.ru/20200717/1574501309.html
В Приморье планируют создать туристический эко-кластер "Земля леопарда"
Туристический эко-кластер "Земля леопарда" планируют создать в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:10
2020-07-17T16:16
туризм
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хасанский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, константин шестаков, новости - туризм, хасанский район, приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Туристический эко-кластер "Земля леопарда" планируют создать в Приморье, сообщает правительство региона.
Приморский край участвует во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России наравне со 115 заявками из других регионов страны. Проекты пройдут всенародное голосование (оно продлится до 23 июля), а для победы необходимо войти в число 10 лучших.
"Проект предусматривает развитие в Хасанском районе комплекса эко-троп, создание инфраструктуры для туризма, которая позволит сохранить красоту дикой природы. Концепция заключается в том, чтобы сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединенным центром развитого и комфортного экологического туризма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект эко-кластера разработали специалисты Инвестиционного агентства Приморья совместно с правительством региона и нацпарка "Земля леопарда".
"Одна из задач – сделать так, чтобы туристический поток не наносил ущерб окружающей среде. А в перспективе мы планируем, что развитие сети эко-троп, строительство качественной инфраструктуры сделают этот район привлекательным местом для проведения отпуска для жителей всей страны", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Константина Шестакова.
На прилегающих территориях, которые не являются заповедными и не попадают в охранную зону, планируется возвести комфортные места для отдыха, площадки для кемпингов и глемпингов, оборудовать придорожную инфраструктуру.