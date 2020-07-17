В Приморье планируют создать туристический эко-кластер "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Туристический эко-кластер "Земля леопарда" планируют создать в Приморье, сообщает правительство региона.

Приморский край участвует во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России наравне со 115 заявками из других регионов страны. Проекты пройдут всенародное голосование (оно продлится до 23 июля), а для победы необходимо войти в число 10 лучших.

"Проект предусматривает развитие в Хасанском районе комплекса эко-троп, создание инфраструктуры для туризма, которая позволит сохранить красоту дикой природы. Концепция заключается в том, чтобы сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединенным центром развитого и комфортного экологического туризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект эко-кластера разработали специалисты Инвестиционного агентства Приморья совместно с правительством региона и нацпарка "Земля леопарда".

"Одна из задач – сделать так, чтобы туристический поток не наносил ущерб окружающей среде. А в перспективе мы планируем, что развитие сети эко-троп, строительство качественной инфраструктуры сделают этот район привлекательным местом для проведения отпуска для жителей всей страны", – приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Константина Шестакова.