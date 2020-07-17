В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Почти 80% новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией в регионе превысило 8 тысяч, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В Саратовской области зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом … Среди заболевших семь контактных лиц, 85 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 75, с признаками ОРВИ - 15, с бессимптомным течением - четыре", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших нет детей. Из числа новых случаев 72 выявили в Саратове, четыре - в Балаковском, по три - в Энгельсском, Вольском, Петровском и Саратовском, два - в Краснокутском, по одному - в Балашовском, Ершовском, Краснопартизанском и Марксовском районах области.
В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 8063 человек, из них 4620 выздоровели, в том числе 85 за последние сутки. В целом в регионе проведено 222 309 лабораторных исследований на коронавирус, из них 3262 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.