В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В Саратовской области зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом … Среди заболевших семь контактных лиц, 85 - с неустановленным источником заражения, двое прибывших с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 75, с признаками ОРВИ - 15, с бессимптомным течением - четыре", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

В штабе отметили, что общее количество заразившихся COVID-19 в области возросло до 8063 человек, из них 4620 выздоровели, в том числе 85 за последние сутки. В целом в регионе проведено 222 309 лабораторных исследований на коронавирус, из них 3262 за последние сутки.