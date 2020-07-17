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Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик
Истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет над акваторией Баренцевого моря, сообщил российский Национальный центр управления... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:24
россия
национальный центр управления обороной рф
баренцево море
норвегия
безопасность
в мире
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россия
баренцево море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, национальный центр управления обороной рф, баренцево море, норвегия, безопасность, в мире

Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик

15:31 17.07.2020 (обновлено: 16:24 17.07.2020)
13822
CC BY 2.0 / Mark Harkin / East Fortune Air ShowСамолет Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС
Самолет Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС
CC BY 2.0 / Mark Harkin / East Fortune Air Show
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет над акваторией Баренцевого моря, сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Как уточнили в ведомстве, 3С "Орион" ВВС Норвегии не нарушал государственную границу России.
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Во вторник в небе над Баренцевым и Черным морями заметили самолеты стран НАТО. Всего, по данным газеты российских Вооруженных сил "Красная звезда", за последнюю неделю разведывательную деятельность вдоль российской границы вели 32 воздушных судна.
Российские истребители дежурных сил ПВО совершили четыре вылета для сопровождения.
Самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США над Черным морем. 26 июня 2020
26 июня, 21:17
Су-30 перехватил самолеты-разведчики ВВС США над Черным морем
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РоссияНациональный центр управления обороной РФБаренцево мореНорвегияБезопасностьВ мире
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Молодцы!!!
17 июля, 15:35
Арсений Новиков
391610167
А монетный двор выпустил новую партию купюр. А в тихом океане образовалась новая волна. Что еще... В сети появился новы вирус...
17 июля, 15:42
Сельский реднек
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