https://ria.ru/20200717/1574501089.html
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик
Истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет над акваторией Баренцевого моря, сообщил российский Национальный центр управления... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:31
2020-07-17T16:24
россия
национальный центр управления обороной рф
баренцево море
норвегия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574501351_0:75:1024:651_1400x0_80_0_0_03643937e2b796b8f1189e74593d3198.jpg
https://ria.ru/20200619/1573202660.html
https://ria.ru/20200626/1573539856.html
Арсений Новиков
Молодцы!!!
124
Сельский реднек
А монетный двор выпустил новую партию купюр. А в тихом океане образовалась новая волна. Что еще... В сети появился новы вирус...
88
25
россия
баренцево море
норвегия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574501351_0:75:1024:651_1400x0_80_0_0_03643937e2b796b8f1189e74593d3198.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574501351_0:0:910:682_1400x0_80_0_0_466638d6b297651be4b77fbf9dd573b3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574501351_0:103:579:682_1400x0_80_0_0_21401906a82ee138a35848497e188643.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный центр управления обороной рф, баренцево море, норвегия, безопасность, в мире