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Внезапная проверка в российской армии завершится 21 июля
Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, объявленная сегодня по решению... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:31
россия
каспийское море
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
происшествия
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россия, каспийское море, воздушно-десантные войска россии, владимир путин, происшествия

Внезапная проверка в российской армии завершится 21 июля

15:31 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, объявленная сегодня по решению президента РФ Владимира Путина, завершится 21 июля, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что привлекаемые к проверке воинские части и подразделения совершат марши в районы сосредоточения, корабельные группировки - выходы в назначенные районы, авиационные соединения - передислокацию на оперативные аэродромы.
"Основной целью внезапной проверки является оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются угрозы террористического характера и степени подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года – стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - добавляется в сообщении.
В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, в частности, при действиях условных бандформирований и терактах с захватом заложников. Добавляется, что проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.
"Результаты проведенных учебных мероприятий будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей к СКШУ "Кавказ-2020", после чего привлекаемые войска (силы) в дальнейшем приступят к развертыванию на полигонах и в морских акваториях для участия в специальных учениях по видам обеспечения и в СКШУ "Кавказ-2020"", - отмечается в сообщении.
Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.
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РоссияКаспийское мореВоздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинПроисшествия
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