Внезапная проверка в российской армии завершится 21 июля

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, объявленная сегодня по решению президента РФ Владимира Путина , завершится 21 июля, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что привлекаемые к проверке воинские части и подразделения совершат марши в районы сосредоточения, корабельные группировки - выходы в назначенные районы, авиационные соединения - передислокацию на оперативные аэродромы.

"Основной целью внезапной проверки является оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации , где сохраняются угрозы террористического характера и степени подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года – стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - добавляется в сообщении.

В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, в частности, при действиях условных бандформирований и терактах с захватом заложников. Добавляется, что проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей

"Результаты проведенных учебных мероприятий будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей к СКШУ "Кавказ-2020", после чего привлекаемые войска (силы) в дальнейшем приступят к развертыванию на полигонах и в морских акваториях для участия в специальных учениях по видам обеспечения и в СКШУ "Кавказ-2020"", - отмечается в сообщении.