https://ria.ru/20200717/1574501020.html
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от идеи "Мира-2"
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:30
2020-07-17T23:09
владимир джанибеков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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https://ria.ru/20200717/1574499062.html
Павел Иванов
Самое смешное как НАСА могло вынудить Россию отказаться от Мира-2. Даже постановка вопроса нелепая по сути. Когда в начале 90-х шло обсуждение новой станции у РФ не было денег на космос. Вообще. НАСА предложило участи в проекте Фридом. Переименовали в МКС. НАСА полностью профинансировало строительство первого модуля Заря. Наш завод Энергия на американские деньги его разработал, построил и запустил. Это дало работу сидящим без денег инженерам и позволило выжить в то непростое время. А Мир-2 был на бумаге. Это гигант со сто-тонными модулями, запускаемыми супертяжем Энергией и обслуживаемый Буранами. Даже на пике СССР столько на космос не тратил, сколько требовалось для строительства Мира-2 и его обслуживания. Джанибеков прекрасно это знает, но говорит "вынудили" "заставили". Нелепо это звучит.
34
Павел Иванов
Нам МКС не интересна, потому что мы свою территорию не видим. Пять процентов территории России мы можем обозревать и фотографировать под собой на этой широте. - При всем уважении уже заговаривается товарищ. С МКС и Москву снимали и Крым и Сибирь. Вообще трасса ее полета полностью совпадает с трассой советсвкого Мира и его предшественников Салютов. То есть 25 лет СССР и РФ летали по этой орбите и видели только пять процентов территории?! Все советские станции по ней летали. И главное никто его не поправил и пустили это в тираж.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир джанибеков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса