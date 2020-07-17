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Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от идеи "Мира-2"
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T23:09
владимир джанибеков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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https://ria.ru/20200717/1574499062.html
Самое смешное как НАСА могло вынудить Россию отказаться от Мира-2. Даже постановка вопроса нелепая по сути. Когда в начале 90-х шло обсуждение новой станции у РФ не было денег на космос. Вообще. НАСА предложило участи в проекте Фридом. Переименовали в МКС. НАСА полностью профинансировало строительство первого модуля Заря. Наш завод Энергия на американские деньги его разработал, построил и запустил. Это дало работу сидящим без денег инженерам и позволило выжить в то непростое время. А Мир-2 был на бумаге. Это гигант со сто-тонными модулями, запускаемыми супертяжем Энергией и обслуживаемый Буранами. Даже на пике СССР столько на космос не тратил, сколько требовалось для строительства Мира-2 и его обслуживания. Джанибеков прекрасно это знает, но говорит "вынудили" "заставили". Нелепо это звучит.
34
Нам МКС не интересна, потому что мы свою территорию не видим. Пять процентов территории России мы можем обозревать и фотографировать под собой на этой широте. - При всем уважении уже заговаривается товарищ. С МКС и Москву снимали и Крым и Сибирь. Вообще трасса ее полета полностью совпадает с трассой советсвкого Мира и его предшественников Салютов. То есть 25 лет СССР и РФ летали по этой орбите и видели только пять процентов территории?! Все советские станции по ней летали. И главное никто его не поправил и пустили это в тираж.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир джанибеков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от идеи "Мира-2"

15:30 17.07.2020 (обновлено: 23:09 17.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМероприятие в Мемориальном музее космонавтики, посвященноме 45-летнему юбилею стыковки космических кораблей "Союз-19" и "Аполлон"
Мероприятие в Мемориальном музее космонавтики, посвященноме 45-летнему юбилею стыковки космических кораблей Союз-19 и Аполлон
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
"Я вспоминаю, как НАСА категорически было против нашей программы "Мир-2". Нам МКС не интересна, потому что мы свою территорию не видим. Пять процентов территории России мы можем обозревать и фотографировать под собой на этой широте. У нас был "Мир-2" на приполярной орбите, чтобы сделать действительно хорошую международную программу для скандинавских стран, для Канады", - сказал космонавт.

"Трудно работать с НАСА, правда. Очень трудно. Я не вижу больших перспектив хороших красивых совместных программ. Это мой взгляд испытателя", - добавили он.

Ранее многократно сообщалось, что после завершения эксплуатации МКС Россия может создать национальную высокоширотную станцию, трасса полета которой будет проходить над страной.
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Владимир ДжанибековМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
Популярные комментарии
Самое смешное как НАСА могло вынудить Россию отказаться от Мира-2. Даже постановка вопроса нелепая по сути. Когда в начале 90-х шло обсуждение новой станции у РФ не было денег на космос. Вообще. НАСА предложило участи в проекте Фридом. Переименовали в МКС. НАСА полностью профинансировало строительство первого модуля Заря. Наш завод Энергия на американские деньги его разработал, построил и запустил. Это дало работу сидящим без денег инженерам и позволило выжить в то непростое время. А Мир-2 был на бумаге. Это гигант со сто-тонными модулями, запускаемыми супертяжем Энергией и обслуживаемый Буранами. Даже на пике СССР столько на космос не тратил, сколько требовалось для строительства Мира-2 и его обслуживания. Джанибеков прекрасно это знает, но говорит "вынудили" "заставили". Нелепо это звучит.
17 июля, 16:19
Павел Иванов
12010120
Нам МКС не интересна, потому что мы свою территорию не видим. Пять процентов территории России мы можем обозревать и фотографировать под собой на этой широте. - При всем уважении уже заговаривается товарищ. С МКС и Москву снимали и Крым и Сибирь. Вообще трасса ее полета полностью совпадает с трассой советсвкого Мира и его предшественников Салютов. То есть 25 лет СССР и РФ летали по этой орбите и видели только пять процентов территории?! Все советские станции по ней летали. И главное никто его не поправил и пустили это в тираж.
17 июля, 16:12
Павел Иванов
7111214
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