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Следующая встреча премьеров стран ЕАЭС состоится в октябре в Ереване
Следующая встреча премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в октябре в Ереване, сообщил в пятницу премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:29
никол пашинян
евразийский экономический союз
ереван
в мире
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никол пашинян, евразийский экономический союз, ереван, в мире

Следующая встреча премьеров стран ЕАЭС состоится в октябре в Ереване

15:29 17.07.2020
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Флаги стран ЕАЭС
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Следующая встреча премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в октябре в Ереване, сообщил в пятницу премьер Армении Никол Пашинян.
"Хочу напомнить, что Армения выражала готовность принять следующее заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Рад, что мы уже приняли решение по этому поводу. Так что всех вас жду в Ереване в октябре", - сказал Пашинян в Минске на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.
Первое заседание межправительственного совета ЕАЭС. 6 февраля 2015 года
Вчера, 07:23
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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Никол ПашинянЕвразийский экономический союзЕреванВ мире
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