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Следующая встреча премьеров стран ЕАЭС состоится в октябре в Ереване
Следующая встреча премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в октябре в Ереване, сообщил в пятницу премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:29
2020-07-17T15:29
никол пашинян
евразийский экономический союз
ереван
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, евразийский экономический союз, ереван, в мире