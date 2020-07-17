Следующая встреча премьеров стран ЕАЭС состоится в октябре в Ереване

"Хочу напомнить, что Армения выражала готовность принять следующее заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Рад, что мы уже приняли решение по этому поводу. Так что всех вас жду в Ереване в октябре", - сказал Пашинян в Минске на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.