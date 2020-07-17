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В аэропорту Челябинска завершили проверку после сообщения о минировании
Аэропорт Челябинска вернулся к работе в штатном режиме после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:27
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
челябинск
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челябинск
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинск

В аэропорту Челябинска завершили проверку после сообщения о минировании

15:27 17.07.2020
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© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в InstagramМеждународный аэропорт Челябинск
Международный аэропорт Челябинск
© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в Instagram
Международный аэропорт Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Челябинска вернулся к работе в штатном режиме после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее в пресс-службе сообщили, что на электронную почту поступило сообщение о "минировании" здания аэропорта Челябинска и самолетов, все пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Спецслужбы проводили оперативные мероприятия.
"Оперативная проверка завершилась. Информация о "минировании" не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения.
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Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Челябинск
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