В аэропорту Челябинска завершили проверку после сообщения о минировании

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Челябинска вернулся к работе в штатном режиме после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее в пресс-службе сообщили, что на электронную почту поступило сообщение о "минировании" здания аэропорта Челябинска и самолетов, все пассажиры и сотрудники были эвакуированы. Спецслужбы проводили оперативные мероприятия.
"Оперативная проверка завершилась. Информация о "минировании" не подтвердилась. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.