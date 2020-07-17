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В Сибири начали вызывать искусственные осадки для тушения лесных пожаров
Специалисты прибегали к искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:25
виктория абрамченко
красноярский край
иркутская область
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктория абрамченко, красноярский край, иркутская область, происшествия

В Сибири начали вызывать искусственные осадки для тушения лесных пожаров

15:25 17.07.2020
305
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Иркутской области
Лесные пожары в Иркутской области
© МЧС РФ
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Лесные пожары в Иркутской области
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты прибегали к искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
"В целях снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Они завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, приступили в Забайкальском крае", - говорится в сообщении.
Как уточняется, площадь пожаров с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, чем в прошлом году. В 2020 году средняя площадь, пройденная огнем в день - в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
1810003
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Виктория АбрамченкоКрасноярский крайИркутская областьПроисшествия
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