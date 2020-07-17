https://ria.ru/20200717/1574500564.html
В Сибири начали вызывать искусственные осадки для тушения лесных пожаров
Специалисты прибегали к искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Забайкалье, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:25
2020-07-17T15:25
виктория абрамченко
красноярский край
иркутская область
происшествия
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красноярский край
иркутская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, красноярский край, иркутская область, происшествия