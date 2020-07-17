Правительство одобрило субсидирование направлений внутреннего туризма

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить доступность внутренних туристических направлений и снизить стоимость пакетных туров по России, отмечается в сообщении.

"Принятие проекта распоряжения позволит дополнительно перевезти по льготным тарифам больше пассажиров. При этом выделенные ассигнования позволят начать субсидирование перевозок по дополнительным региональным маршрутам", - говорится в сообщении.