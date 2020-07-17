https://ria.ru/20200717/1574500285.html
Правительство одобрило создание системы прослеживаемости товаров
Правительство РФ одобрило создание национальной системы прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:21
2020-07-17T15:21
евразийский экономический союз
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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евразийский экономический союз, экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Правительство РФ одобрило создание национальной системы прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС
, сообщила пресс-служба кабмина.
"Законопроект направлен на создание национальной системы прослеживаемости товаров, предусмотренной соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Кроме того, законопроект позволит подтвердить законность оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого, обеспечить контроль за операциями, связанными с оборотом товаров.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года - обуви.