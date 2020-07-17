Правительство одобрило создание системы прослеживаемости товаров

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило создание национальной системы прослеживаемости товаров, ввезенных в Правительство РФ одобрило создание национальной системы прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС , сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на создание национальной системы прослеживаемости товаров, предусмотренной соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта позволят создать условия для исключения схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Кроме того, законопроект позволит подтвердить законность оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого, обеспечить контроль за операциями, связанными с оборотом товаров.