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https://ria.ru/20200717/1574500225.html
Виртуальные программы Эрмитажа посмотрели почти 50 миллионов человек
Общее количество просмотров новых видеоэфиров в социальных сетях Государственного Эрмитажа и раздела "Виртуальный тур" на сайте музея с 17 марта превысило 49... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:21
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи

Виртуальные программы Эрмитажа посмотрели почти 50 миллионов человек

15:21 17.07.2020
56
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Общее количество просмотров новых видеоэфиров в социальных сетях Государственного Эрмитажа и раздела "Виртуальный тур" на сайте музея с 17 марта превысило 49 миллионов, сообщает пресс-служба музея.
"Начиная с 17 марта 2020 года, когда прекратился допуск в музей посетителей, и по настоящее время общее количество просмотров новых видеоэфиров в социальных сетях Государственного Эрмитажа достигло более 45 миллионов, а с учетом просмотров раздела "Виртуальный тур" на сайте музея - более 49 миллионов просмотров. Всего за эти месяцы было выпущено 168 программ и 285 Instagram-эфиров", - говорится в сообщении.
Ежедневные онлайн-трансляции Эрмитаж начал вести с 17 марта - первый прямой эфир прошел из Хранилища карет и упряжи в РХЦ "Старая деревня". Начиная с 18 марта к ежедневным онлайн-трансляциям из РХЦ добавились онлайн-экскурсии из Главного музейного комплекса и Главного штаба.
В работе проекта Hermitage Online принимают участие около 100 человек, 44 из которых являются научными сотрудниками – экскурсоводами, хранителями и реставраторами. Прямые трансляции проекта проводились и с помощью дежурных служб музея. С 27 марта часть работников оперативных служб, в дополнение к выполнению своих основных обязанностей, было разрешено привлечь для создания коротких видеороликов и прямых трансляций, публикуемых в соцсетях музея.
За время ограничений из-за пандемии в проекте Hermitage Online появились новые рубрики. В частности, в рамках серии "Эрмитаж в гостях у коллег" вышло 15 выпусков из центров-спутников Эрмитажа в Казани, Выборге, Омске, Екатеринбурге и Владивостоке. Центру "Эрмитаж-Амстердам" и показанным там в разные годы выставкам был посвящен день 27 апреля, когда Эрмитаж присоединился к празднованию Дня короля в Нидерландах. Кроме эрмитажных центров, в проекте принимали участие различные российские музеи.
В знак солидарности с Италией Эрмитаж провел несколько онлайн-экскурсий на итальянском языке в рамках проекта "Эрмитаж – Италии". В ответ три итальянских музея - Фонд Городских музеев Венеции, Национальная галерея Умбрии (Перуджа) совместно с Фондом CariPerugia Arte и Национальный археологический музей Неаполя совместно с Университетом Востока - провели три онлайн экскурсии на русском языке. Эрмитаж подготовил для своих посетителей также экскурсии на английском, французском, испанском и китайском языках. Так, экскурсия по парадным залам Эрмитажа на китайском языке набрала более 1,3 миллиона просмотров.
Эрмитаж 15 июля возобновил прием посетителей, но несмотря на это, прямые трансляции из его залов продолжаются. Это позволяет виртуально посещать музей тем, кто пока не может у него прийти, а также дает возможность следить за возвращением музея в офлайн.
Михайловский дворец
15 июля, 11:02Культура
Эрмитаж и Русский музей вновь открылись для посетителей
100000
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