Виртуальные программы Эрмитажа посмотрели почти 50 миллионов человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Общее количество просмотров новых видеоэфиров в социальных сетях Государственного Эрмитажа и раздела "Виртуальный тур" на сайте музея с 17 марта превысило 49 миллионов, сообщает пресс-служба музея.

"Начиная с 17 марта 2020 года, когда прекратился допуск в музей посетителей, и по настоящее время общее количество просмотров новых видеоэфиров в социальных сетях Государственного Эрмитажа достигло более 45 миллионов, а с учетом просмотров раздела "Виртуальный тур" на сайте музея - более 49 миллионов просмотров. Всего за эти месяцы было выпущено 168 программ и 285 Instagram-эфиров", - говорится в сообщении.

Ежедневные онлайн-трансляции Эрмитаж начал вести с 17 марта - первый прямой эфир прошел из Хранилища карет и упряжи в РХЦ "Старая деревня". Начиная с 18 марта к ежедневным онлайн-трансляциям из РХЦ добавились онлайн-экскурсии из Главного музейного комплекса и Главного штаба.

В работе проекта Hermitage Online принимают участие около 100 человек, 44 из которых являются научными сотрудниками – экскурсоводами, хранителями и реставраторами. Прямые трансляции проекта проводились и с помощью дежурных служб музея. С 27 марта часть работников оперативных служб, в дополнение к выполнению своих основных обязанностей, было разрешено привлечь для создания коротких видеороликов и прямых трансляций, публикуемых в соцсетях музея.

За время ограничений из-за пандемии в проекте Hermitage Online появились новые рубрики. В частности, в рамках серии "Эрмитаж в гостях у коллег" вышло 15 выпусков из центров-спутников Эрмитажа в Казани, Выборге, Омске, Екатеринбурге и Владивостоке. Центру "Эрмитаж-Амстердам" и показанным там в разные годы выставкам был посвящен день 27 апреля, когда Эрмитаж присоединился к празднованию Дня короля в Нидерландах. Кроме эрмитажных центров, в проекте принимали участие различные российские музеи.

В знак солидарности с Италией Эрмитаж провел несколько онлайн-экскурсий на итальянском языке в рамках проекта "Эрмитаж – Италии". В ответ три итальянских музея - Фонд Городских музеев Венеции, Национальная галерея Умбрии (Перуджа) совместно с Фондом CariPerugia Arte и Национальный археологический музей Неаполя совместно с Университетом Востока - провели три онлайн экскурсии на русском языке. Эрмитаж подготовил для своих посетителей также экскурсии на английском, французском, испанском и китайском языках. Так, экскурсия по парадным залам Эрмитажа на китайском языке набрала более 1,3 миллиона просмотров.