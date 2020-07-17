Эрдоган рассказал о совместной с Россией борьбе против боевиков в Идлибе

"Число наших совместных (с РФ) патрулирований в Идлибе уже достигло 20. Процесс урегулирования конфликта идет, но существуют нелегальные силы, которые этот процесс задерживают и создают ему проблемы. Конечно, мы вместе с российскими партнерами стараемся помешать этому", - сказал Эрдоган журналистам.