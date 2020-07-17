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Эрдоган рассказал о совместной с Россией борьбе против боевиков в Идлибе
РФ и Турция ведут в сирийском Идлибе совместную деятельность против нелегальных вооруженных группировок, которые пытаются сорвать процесс мирного... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:19
россия
военная операция турции в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, военная операция турции в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, в мире

Эрдоган рассказал о совместной с Россией борьбе против боевиков в Идлибе

15:19 17.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. РФ и Турция ведут в сирийском Идлибе совместную деятельность против нелегальных вооруженных группировок, которые пытаются сорвать процесс мирного урегулирования, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Как ранее сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, 14 июля в ходе проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в Идлибе на пути следования автоколонны произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения, сообщалось также о раненых среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. По сообщению турецкого минобороны, погибших в ходе инцидента не было.
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"Число наших совместных (с РФ) патрулирований в Идлибе уже достигло 20. Процесс урегулирования конфликта идет, но существуют нелегальные силы, которые этот процесс задерживают и создают ему проблемы. Конечно, мы вместе с российскими партнерами стараемся помешать этому", - сказал Эрдоган журналистам.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность астанинскому формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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РоссияВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияВ мире
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