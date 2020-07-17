Пензенский губернатор поручил повысить зарплаты преподавателей ссузов

ПЕНЗА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос повышения уровня оплаты труда сотрудникам средних специальных учебных заведений, сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, глава региона в пятницу в ходе поездки в Спасский район , посещая колледж профессиональных технологий и бизнеса, обратил внимание на уровень содержания преподавательского состава, где в настоящее время средняя заработная плата преподавателей и мастеров составляет 28,35 тысячи рублей, технического персонала – 20 тысяч рублей.

"Это мало. Давайте пересматривать", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Губернатор поручил министрам образования и финансов области проработать вопрос о повышении уровня оплаты труда преподавателей и наставников средних специальных учебных заведений региона.

Белозерцев также пообщался со студентами и преподавателями колледжа, осмотрел учебные аудитории, новый культурно-досуговый центр, включающий концертный зал на 200 мест и танцевальную площадку. Пресс-служба со ссылкой на директора колледжа Виктора Никирина уточняет, что развлекательный центр учреждение открыло за счет внебюджетных средств для того, чтобы учащиеся имели возможность заниматься кружковой деятельностью, проводили досуг и дискотеки.