https://ria.ru/20200717/1574500056.html
Пензенский губернатор поручил повысить зарплаты преподавателей ссузов
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проработать вопрос повышения уровня оплаты труда сотрудникам средних специальных учебных заведений,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:19
2020-07-17T15:19
пензенская область
иван белозерцев
спасский район
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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иван белозерцев, спасский район, образование - общество, общество
ПЕНЗА, 17 июл - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
поручил проработать вопрос повышения уровня оплаты труда сотрудникам средних специальных учебных заведений, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, глава региона в пятницу в ходе поездки в Спасский район
, посещая колледж профессиональных технологий и бизнеса, обратил внимание на уровень содержания преподавательского состава, где в настоящее время средняя заработная плата преподавателей и мастеров составляет 28,35 тысячи рублей, технического персонала – 20 тысяч рублей.
"Это мало. Давайте пересматривать", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
Губернатор поручил министрам образования и финансов области проработать вопрос о повышении уровня оплаты труда преподавателей и наставников средних специальных учебных заведений региона.
Белозерцев также пообщался со студентами и преподавателями колледжа, осмотрел учебные аудитории, новый культурно-досуговый центр, включающий концертный зал на 200 мест и танцевальную площадку. Пресс-служба со ссылкой на директора колледжа Виктора Никирина уточняет, что развлекательный центр учреждение открыло за счет внебюджетных средств для того, чтобы учащиеся имели возможность заниматься кружковой деятельностью, проводили досуг и дискотеки.
Глава региона поблагодарил руководство, коллектив и выпускников колледжа за реализованную инициативу по созданию такого центра. "Вы заботитесь о детях. Создали культурно-досуговый центр, привлекли выпускников, неравнодушных людей. Это пример, как нужно работать с выпускниками, которые многого добились в жизни и готовы оказать помощь", - добавил Белозерцев.