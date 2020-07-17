Процедуру доставки нефтепродуктов по Крымскому мосту упростили

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Процедура доставки нефтепродуктов в Крым по мосту через Керченский пролив значительно упрощена, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены. Никаких проблем и никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не предвидится", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма подчеркнул, что обсудил вопрос, в частности, с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, поблагодарил коллег за понимание и оперативность.
"Приказ, о котором шла речь в материалах СМИ, отменен, процедура доставки значительно упрощена. При этом есть исключения, которые регламентируются законом и ведомственными документами", - заявил Аксенов.
В частности, глава Крыма отметил, что до этого нефтепродукты перевозились на полуостров паромами.