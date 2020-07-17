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Процедуру доставки нефтепродуктов по Крымскому мосту упростили
Процедура доставки нефтепродуктов в Крым по мосту через Керченский пролив значительно упрощена, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:16
крымский мост
евгений дитрих
сергей аксенов (политик)
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крымский мост, евгений дитрих, сергей аксенов (политик), общество

Процедуру доставки нефтепродуктов по Крымскому мосту упростили

15:16 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Процедура доставки нефтепродуктов в Крым по мосту через Керченский пролив значительно упрощена, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены. Никаких проблем и никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не предвидится", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава Крыма подчеркнул, что обсудил вопрос, в частности, с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, поблагодарил коллег за понимание и оперативность.
"Приказ, о котором шла речь в материалах СМИ, отменен, процедура доставки значительно упрощена. При этом есть исключения, которые регламентируются законом и ведомственными документами", - заявил Аксенов.
В частности, глава Крыма отметил, что до этого нефтепродукты перевозились на полуостров паромами.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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