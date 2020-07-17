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РЖД запустили скоростные "Ласточки" между Москвой и Костромой
РЖД запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Костромой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:13
федеральная пассажирская компания
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная пассажирская компания, ржд, москва, кострома, нерехта, новости компаний - экономика, общество

РЖД запустили скоростные "Ласточки" между Москвой и Костромой

15:13 17.07.2020
292
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОАО РЖД
ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РЖД запустили скоростные электропоезда "Ласточка" между Москвой и Костромой, передает корреспондент РИА Новости.
Первый такой поезд отправился в пятницу в 15.10 мск с Ярославского вокзала столицы. Он прибудет в Кострому в 19.17. Обратно первая "Ласточка" отправится 18 июля в 07.12 и прибудет в Москву в 11.19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта.
"Ласточки" в комплектации "Премиум" будут курсировать пятивагонными составами по этому маршруту ежедневно. В поезде три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок. В одном из вагонов имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.
Стоимость билета начинается от 799 рублей. Цена зависит от класса обслуживания, времени до отправления поезда и спроса на билеты.
РЖД поясняли, что решение о запуске "Ласточек" между Москвой и Костромой принято для популяризации внутрироссийского туризма, повышения транспортной доступности и развития межрегионального железнодорожного сообщения.
В июне в "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) РИА Новости сообщали, что компания готова оказывать содействие туроператорам в развитии внутрироссийского железнодорожного туризма и по заявкам от них назначать поезда или вагоны по востребованным направлениям.
Поезд на вокзале
8 июля, 10:21Туризм
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Федеральная пассажирская компанияРЖДМоскваКостромаНерехтаНовости компаний - ЭкономикаОбщество
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