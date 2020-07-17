РЖД запустили скоростные "Ласточки" между Москвой и Костромой

"Ласточки" в комплектации "Премиум" будут курсировать пятивагонными составами по этому маршруту ежедневно. В поезде три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок. В одном из вагонов имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.