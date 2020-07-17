Эксперт оценил вероятность столкновения Турции и Египта в Ливии

"Не думаю, что дело дойдет до прямых столкновений между Турцией и Египтом в Ливии, ни одна из сторон не пойдет на риск углубления конфликта. Хотя можно говорить о готовности Египта расширить поставки вооружения, инициативы по привлечению племен к сдерживанию сил Правительства национального согласия", - сказал Ахметов.