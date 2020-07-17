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Эксперт оценил вероятность столкновения Турции и Египта в Ливии
Дело до прямых столкновений турецких и египетских военнослужащих в Ливии, по всей видимости, не дойдет, заявил РИА Новости живущий в Анкаре эксперт Российского... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:13
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
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ливия
египет
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, триполи, ливия, египет, в мире

Эксперт оценил вероятность столкновения Турции и Египта в Ливии

15:13 17.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация в Ливии. Архивное фото
АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Дело до прямых столкновений турецких и египетских военнослужащих в Ливии, по всей видимости, не дойдет, заявил РИА Новости живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
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"Не думаю, что дело дойдет до прямых столкновений между Турцией и Египтом в Ливии, ни одна из сторон не пойдет на риск углубления конфликта. Хотя можно говорить о готовности Египта расширить поставки вооружения, инициативы по привлечению племен к сдерживанию сил Правительства национального согласия", - сказал Ахметов.
По его словам, главная задача Египта сейчас - убедить Турцию отказаться от продолжения наступления на восток, в сторону нефтеносных районов, для Турции же сейчас важно начать политический процесс в Ливии на выгодных условиях. "Ввязываться в прямой вооруженный конфликт с очередным арабским государством в регионе - не самый лучший сценарий для Анкары", - добавил собеседник агентства.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияЕгипетВ мире
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