https://ria.ru/20200717/1574499659.html
Минздрав рассказал о запланированной поставке вакцины от гриппа в регионы
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы, это поможет снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:12
2020-07-17T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200716/1574446922.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3080:1732_1400x0_80_0_0_9e49c6283a23d997cc5bafc319290bf7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество