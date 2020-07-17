Минздрав рассказал о запланированной поставке вакцины от гриппа в регионы

"В этом году мы планируем большую поставку вакцины от гриппа во все регионы. Весь заказ размещен. На производственных мощностях все контракты подписаны. Важным является то, чтобы период подъема заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 не попали в синергию. Многие страны сегодня пришли к такому выводу. Мы абсолютно поддерживаем это направление. Вакцинация против гриппа является ключевым для снижения осложненных форм течения COVID-19", - сказал он.