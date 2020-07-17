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Минздрав рассказал о запланированной поставке вакцины от гриппа в регионы
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы, это поможет снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:12
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
михаил мурашко
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав рассказал о запланированной поставке вакцины от гриппа в регионы

15:12 17.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы, это поможет снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этом году мы планируем большую поставку вакцины от гриппа во все регионы. Весь заказ размещен. На производственных мощностях все контракты подписаны. Важным является то, чтобы период подъема заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 не попали в синергию. Многие страны сегодня пришли к такому выводу. Мы абсолютно поддерживаем это направление. Вакцинация против гриппа является ключевым для снижения осложненных форм течения COVID-19", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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