Проекты МИА "Россия сегодня" стали обладателями Eco Best Awards

— реконструкция в дополненной реальности, которая рассказывает не только о принципах возникновения и распространения пожаров, но также о том, почему они могут быть полезны для экологии. Крупномасштабные возгорания лесов случаются в России ежегодно. В AR-реконструкции "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" пользователь может не только в подробностях увидеть процесс возникновения и развития пожара, но также узнать о том, как восстанавливается лес после огня. Чтобы оказаться внутри катастрофы и понять ее механизм, скачайте приложение РИА.Lab вили. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте,. Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.