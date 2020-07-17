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Проекты МИА "Россия сегодня" стали обладателями Eco Best Awards
Сразу два проекта МИА "Россия сегодня" удостоены премий Eco Best Award – 2020. Сайт Arctic.ru победил в номинации "Лучший международный проект в области... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:18
премии
миа "россия сегодня"
новости агентства
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574498753_5:7:708:403_1400x0_80_0_0_e8da9a9f969c3da6911062ce0756f87f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
премии, миа "россия сегодня", новости агентства

Проекты МИА "Россия сегодня" стали обладателями Eco Best Awards

15:18 17.07.2020
127
© РИА НовостиПроекты МИА "Россия сегодня" стали обладателями Eco Best Awards
Проекты МИА Россия сегодня стали обладателями Eco Best Awards
© РИА Новости
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Сразу два проекта МИА "Россия сегодня" удостоены премий Eco Best Award – 2020. Сайт Arctic.ru победил в номинации "Лучший международный проект в области экологии", а AR-реконструкция "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" заняла первое место в категории "Лучший образовательный проект в области экологии".
Arctic.ru — специальный проект МИА "Россия сегодня", посвященный российскому присутствию в Арктике. Природные ресурсы и инфраструктура Северного морского пути, экономика, международное сотрудничество и экология Арктики, сохранение культуры коренных малочисленных народы Севера, туризм и отдых в арктическом регионе об этом и не только читайте на Arctic.ru.
"Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" — реконструкция в дополненной реальности, которая рассказывает не только о принципах возникновения и распространения пожаров, но также о том, почему они могут быть полезны для экологии. Крупномасштабные возгорания лесов случаются в России ежегодно. В AR-реконструкции "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" пользователь может не только в подробностях увидеть процесс возникновения и развития пожара, но также узнать о том, как восстанавливается лес после огня. Чтобы оказаться внутри катастрофы и понять ее механизм, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore. Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.
РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
15 июня, 14:01
Волин назвал МИА "Россия сегодня" и RT лидерами по работе с аудиторией
Премия ECO BEST AWARD – независимая общественная награда, которая вручается уже четвёртый год российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. В числе основных номинаций: "Проект года", "Открытие года", "Продукт года", "Компания — лидер популяризации экологической безопасности", "За вклад в развитие экологической культуры", "За вклад в устойчивое развитие России". Лауреатами премии в этом году также стали ПАО "МТС", Tork, Faberlic, АО "СУЭК-Красноярск", дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД".
"МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
13 мая, 20:18
VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards
500003
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премииМИА "Россия сегодня"Новости агентства
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