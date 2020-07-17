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В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков за неделю
Украинские силовики четыре раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:09
ситуация в днр и лнр
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, украина, в мире

В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков за неделю

15:09 17.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
Десятого июля в ЛНР заявили, что украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Мазейкин на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь по четырем подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2 и стрелковое оружие. Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что в результате обстрелов в подконтрольном республике поселке Донецкий поврежден жилой дом.
"Адекватными действиями защитников республики огневая активность противника была подавлена, двое боевиков 93 бригады ВСУ получили ранения", - уточнил Мазейкин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2УкраинаВ мире
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