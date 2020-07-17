Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от "космического туалета"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Астронавты НАСА были шокированы, когда впервые увидели советский "космический туалет", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии к годовщине стыковки кораблей "Союз" и "Аполлон" дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
"Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов, на нашем корабле. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У Филипченко (член дублирующего экипажа - ред.) спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: "XXXL". Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. (Алексей) Леонов в стороне отдыхает", - сказал Джанибеков, который входил в состав делегации, работавшей в Хьюстоне над организацией полета.
Известно, что астронавты на борту "Аполлонов" использовали специальные пакеты, которые в качестве запасного средства используются на МКС до сих пор. В советских кораблях начиная с полета Юрия Гагарина были установлены туалеты.
"Это меня удивляет. Соединенные штаты..." - сказал Джанибеков.
В настоящее время санузел на американском сегменте МКС российского производства. В новых американских кораблях будут стоять национальные американские устройства.