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Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от "космического туалета"
Астронавты НАСА были шокированы, когда впервые увидели советский "космический туалет", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии к годовщине... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:34
аполлон (космический корабль)
владимир джанибеков
космос - риа наука
наса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аполлон (космический корабль), владимир джанибеков, космос - риа наука, наса

Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от "космического туалета"

15:09 17.07.2020 (обновлено: 16:34 17.07.2020)
12272
© РИА Новости / В. ПредтечаКосмический корабль "Союз" на космодроме Байконур
Космический корабль Союз на космодроме Байконур
© РИА Новости / В. Предтеча
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Астронавты НАСА были шокированы, когда впервые увидели советский "космический туалет", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии к годовщине стыковки кораблей "Союз" и "Аполлон" дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
"Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов, на нашем корабле. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У Филипченко (член дублирующего экипажа - ред.) спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: "XXXL". Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. (Алексей) Леонов в стороне отдыхает", - сказал Джанибеков, который входил в состав делегации, работавшей в Хьюстоне над организацией полета.
Известно, что астронавты на борту "Аполлонов" использовали специальные пакеты, которые в качестве запасного средства используются на МКС до сих пор. В советских кораблях начиная с полета Юрия Гагарина были установлены туалеты.
"Это меня удивляет. Соединенные штаты..." - сказал Джанибеков.
В настоящее время санузел на американском сегменте МКС российского производства. В новых американских кораблях будут стоять национальные американские устройства.
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Аполлон (космический корабль)Владимир ДжанибековКосмос - РИА НаукаНАСА
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