МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть " Крупнейшая российская социальная сеть " ВКонтакте " (ВК) проводит эксперимент по обучению алгоритмов своего сервиса создания видеоклипов распознавать неприличные жесты, говорится в сообщении ВК.

"ВКонтакте" в начале июня запустила сервис создания видеоклипов длительностью до 1 минуты, управлять которыми (включить запись или просмотр) можно жестами. На первом этапе система позволяет анализировать более 10 жестов, с помощью которых можно начать запись, остановить ее, запускать или останавливать просмотр видео, включать различные эффекты или интерактивы со зрителями.

"ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах". Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом", - говорится в сообщении.

Планируется, что система сможет замечать в роликах грубые жесты, а затем размывать их или закрывать чёрным прямоугольником. Новая функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой управлять съёмкой клипов можно движением рук.