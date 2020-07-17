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"ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах"
Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) проводит эксперимент по обучению алгоритмов своего сервиса создания видеоклипов распознавать неприличные... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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россия, вконтакте, технологии

"ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах"

15:05 17.07.2020
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© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) проводит эксперимент по обучению алгоритмов своего сервиса создания видеоклипов распознавать неприличные жесты, говорится в сообщении ВК.
"ВКонтакте" в начале июня запустила сервис создания видеоклипов длительностью до 1 минуты, управлять которыми (включить запись или просмотр) можно жестами. На первом этапе система позволяет анализировать более 10 жестов, с помощью которых можно начать запись, остановить ее, запускать или останавливать просмотр видео, включать различные эффекты или интерактивы со зрителями.
Страница ВКонтакте на экране ноутбука
22 июня, 18:41
Съемка клипов стала доступна всем пользователям ВКонтакте
"ВКонтакте" обучает алгоритмы распознавать неприличные жесты в "Клипах". Тестирование проходит в рамках эксперимента: команда платформы предполагает, что такое решение сделает просмотр роликов более комфортным для зрителей, а также поможет не сталкиваться с негативом", - говорится в сообщении.
Планируется, что система сможет замечать в роликах грубые жесты, а затем размывать их или закрывать чёрным прямоугольником. Новая функция основана на технологии распознавания жестов, благодаря которой управлять съёмкой клипов можно движением рук.
В сообщении также уточняется, что за первый месяц работы "Клипы" собрали 3 миллиарда просмотров. В среднем в сутки клипы собирают по 183 миллиона просмотров, 6,5 миллиона отметок "Нравится" и 108 тысяч комментариев.
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РоссияВКонтактеТехнологии
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