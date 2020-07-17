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В Курской области начали заготавливать плазму для лечения больных COVID
Плазму крови с антителами к коронавирусу для лечения тяжелобольных COVID-19 начали заготавливать в Курской области, сообщила администрация региона в пятницу. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:05
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, курская область, общество

В Курской области начали заготавливать плазму для лечения больных COVID

15:05 17.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА РоссииЗаготовка антиковидной плазмы
Заготовка антиковидной плазмы
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
Заготовка антиковидной плазмы. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Плазму крови с антителами к коронавирусу для лечения тяжелобольных COVID-19 начали заготавливать в Курской области, сообщила администрация региона в пятницу.
"На курской станции переливания крови стали заготавливать антиковидную плазму. Антитела будут использовать для лечения тяжелобольных пациентов. На сегодняшний день в ковидные госпитали региона выдано 14 доз антиковидной плазмы крови", - говорится в сообщении.
По словам главного врача станции Алексея Ковалева, медики проводят тотальное тестирование доноров на наличие антител G-Covid-19. Часто пациенты даже не подозревают о том, что в их крови образовались антитела, их обнаруживают в результате исследования, отметил Ковалев. За три недели обследовано 850 доноров, из них выявлено около 70 человек с антителами.
По данным оперативного штаба на 17 июля, в Курской области всего зарегистрировано 5799 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 4335 человек выздоровели, скончались 49 пациентов.
Процесс донации
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