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Яровая отметила необходимость развития туризма для старшего поколения
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила подумать над условиями развития туризма для старшего поколения, чтобы повысить его доступность, особенно в границах... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:03
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
ирина яровая
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая отметила необходимость развития туризма для старшего поколения

15:03 17.07.2020
580
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила подумать над условиями развития туризма для старшего поколения, чтобы повысить его доступность, особенно в границах регионов, где проживают граждане старшего возраста.
"У нас есть понятие "детский туризм", в стратегии (развития туризма) появилось понятие "молодежный туризм", но нигде не говорится о туризме для старшего поколения. Мы должны ориентироваться на жителей внутри региона. Если брать Дальний Восток, то далеко не все были в Долине гейзеров, на озере Курильском. Очень важно, чтобы для жителей территорий стала доступной та красота, знакомство с которой сегодня требует серьезных затрат", - сказала Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей.
Также она предложила создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей для разработки комплексного закона о туризме.
"Я все-таки не сторонник того, чтобы в долгую откладывать разработку закона, я предлагаю создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей с участием профильных министерств, Ростуризма, и нам стать инициаторами разработки отраслевого закона", - добавила Яровая.
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Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФИрина ЯроваяОбщество
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