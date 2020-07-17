Яровая отметила необходимость развития туризма для старшего поколения

"У нас есть понятие "детский туризм", в стратегии (развития туризма) появилось понятие "молодежный туризм", но нигде не говорится о туризме для старшего поколения. Мы должны ориентироваться на жителей внутри региона. Если брать Дальний Восток, то далеко не все были в Долине гейзеров, на озере Курильском. Очень важно, чтобы для жителей территорий стала доступной та красота, знакомство с которой сегодня требует серьезных затрат", - сказала Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей.