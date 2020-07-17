Советский космонавт рассказал о дискриминации при миссии "Союз-Аполлон"

"Много было других несуразностей, я уж не хочу распространяться. Человеческий момент. Первый наш шаг, дверь открыта, в НАСА. Мы пишем: Welcome (добро пожаловать - ред.). Там: Achtung, russians (внимание, русские - ред.). По этажу ходим, где у нас кабинеты, все двери традиционно открыты. Ребята, которые занимаются программой Space shuttle, у них классная доска - нарисован Space shuttle и из его отсека сыпятся бомбы на нарисованную карту СССР. Вот это было отношение, то есть двойственное", - сказал Джанибеков.