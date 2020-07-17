Советский космонавт рассказал о дискриминации при миссии "Союз-Аполлон"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Во время подготовки к совместному полету "Союз-Аполлон" в НАСА царила дискриминация по национальному признаку и враждебное отношение к СССР, рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
"Много было других несуразностей, я уж не хочу распространяться. Человеческий момент. Первый наш шаг, дверь открыта, в НАСА. Мы пишем: Welcome (добро пожаловать - ред.). Там: Achtung, russians (внимание, русские - ред.). По этажу ходим, где у нас кабинеты, все двери традиционно открыты. Ребята, которые занимаются программой Space shuttle, у них классная доска - нарисован Space shuttle и из его отсека сыпятся бомбы на нарисованную карту СССР. Вот это было отношение, то есть двойственное", - сказал Джанибеков.
Помимо того, все чемоданы советской делегации тайно обыскивались "на предмет присутствия посторонних вещей", а за советскими сотрудниками велась постоянная слежка, рассказал космонавт.
По его словам, астронавта Дэвида Скотта, побывавшего на Луне, не пустили на официальный прием, потому что у него жена - "индеанка чистокровная". "У него жена индеанка, и она тут не приветствуется", - ответили на вопрос космонавта Алексея Леонова в НАСА, рассказал Джанибеков.
"Автобус бегает по Хьюстону, 1974 год, только для белых. У меня были большие вопросы по этой части. Я родился в Узбекистане, там не было этого", - отметил космонавт.
Но сейчас, по его словам, между российскими космонавтами, астронавтами США и других стран церит доверие и уважение.
15 июля, 10:59Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"15 июля 1975 года с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. А с мыса Канаверал в воздух поднялся "Аполлон-18" с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Спустя двое суток корабли произвели стыковку на орбите.