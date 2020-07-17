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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574498944.html
СМИ: Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID
Издание Daily Beast сообщает о секретном документе Белого дома, в котором правительство США информирует о 18 штатах, находящихся в "красной зоне" из-за темпов... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

СМИ: Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID

14:59 17.07.2020
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© REUTERS / Callaghan O'HareСкорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи в США
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи в США
© REUTERS / Callaghan O'Hare
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Издание Daily Beast сообщает о секретном документе Белого дома, в котором правительство США информирует о 18 штатах, находящихся в "красной зоне" из-за темпов распространения коронавируса, и призывает их вернуться к более строгим ограничениям.
Издание сообщает, что документ Белого дома был получен американской журналистской организацией "Центр за целостность общества" (Center for Public Integrity (CPI). Сообщается, что документ был подготовлен для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и был распространен среди членов правительства.
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Однако, как отмечают журналисты, "по неизвестным причинам" документ не был опубликован публично, и его содержание осталось неизвестным для общественности.
Сообщается, что 18 штатов вошли в "красную зону" по распространению коронавируса, так как на прошлой неделе там было зафиксировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек. В список вошли Калифорния, Флорида, Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 576 430 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 138 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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