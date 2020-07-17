https://ria.ru/20200717/1574498920.html
В Крыму начали проверку из-за высоких цен на бензин
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале проверки обоснованности цен на топливо, ее результаты огласят публично. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:58
2020-07-17T14:58
сергей аксенов (политик)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), общество