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В Крыму начали проверку из-за высоких цен на бензин
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале проверки обоснованности цен на топливо, ее результаты огласят публично. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:58
сергей аксенов (политик)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
сергей аксенов (политик), общество

В Крыму начали проверку из-за высоких цен на бензин

14:58 17.07.2020
32
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале проверки обоснованности цен на топливо, ее результаты огласят публично.
Ранее Аксенов анонсировал снижение стоимости бензина на автозаправочных комплексах Крыма с 16 июля на 1 рубль, дизельного топлива - на 50 копеек за литр.
"Проводится проверка обоснованности цен на топливо на территории республики. В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, проверка проводится госкомитетом по ценам и тарифам республики и Федеральной антимонопольной службой.
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
16 июля, 23:55
Новак оценил рост цен на бензин и дизтопливо в России
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