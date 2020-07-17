Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
"Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", — сказал он журналистам.
По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.
Восстанавливать авиасообщение планируется постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране. Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должен превышать одного процента.
Роспотребнадзор уже направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, которые подходят по этим показателям. Это девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.