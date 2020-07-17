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Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:54
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз, дания, финляндия, норвегия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями

14:54 17.07.2020 (обновлено: 16:54 17.07.2020)
28489
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.

"Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями", — сказал он журналистам.

По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.
Восстанавливать авиасообщение планируется постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране. Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должен превышать одного процента.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЕвросоюзДанияФинляндияНорвегияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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