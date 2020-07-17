В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 782

"Зарегистрированы 65 782 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 172 880 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.