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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574498576.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 782
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 159, до 65 782, скончались еще шесть пациентов, всего умерших... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 782

14:54 17.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 159, до 65 782, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 491, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На четверг число выявленных случаев COVID-19 достигло 65 623, в том числе сообщалось о 485 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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"Зарегистрированы 65 782 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 172 880 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 57 370 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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