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Церемония поминовения жертв крушения MH17 пройдет в онлайн-режиме
Церемония поминовения погибших при крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, mh17. расследование, в мире

Церемония поминовения жертв крушения MH17 пройдет в онлайн-режиме

14:51 17.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Церемония поминовения погибших при крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, сообщает голландский телеканал NOS.
Церемония поминовения жертв авиакатастрофы пройдет у мемориала, установленного в память о погибших рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом. Из-за ситуации с распространением коронавируса в мире родственники погибших не смогли собраться вместе по случаю шестой годовщины авиакатастрофы, поэтому на церемонии будут присутствовать только четверо представителей фонда родственников погибших, трубач, а также операторы телеканала NOS, которые будут вести онлайн-трансляцию мероприятия. В ходе церемонии будут зачитаны имена погибших, после чего пройдет минута молчания.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2 июля, 17:32
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Одна из организаторов Риа ван дер Стин, потерявшая в катастрофе своего отца и мачеху, сообщила, что траурные мероприятия в любом случае были бы сокращены в этом году: "После прошлого года мы провели опрос среди родственников. Выяснилось, что мы все хотим, чтобы памятные мероприятия проходили каждые пять лет и только в кругу ближайших родственников".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
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10 июля, 20:26
Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
15 июля, 20:05
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по Boeing MH17
210103
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