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В ДР Конго 13 человек погибли при вооруженном нападении
По меньшей мере 13 человек погибли в результате вооруженного нападения в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:51
исламское государство
йовери мусевени
уганда
демократическая республика конго
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РИА Новости
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353
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исламское государство, йовери мусевени, уганда, демократическая республика конго, оон, в мире

В ДР Конго 13 человек погибли при вооруженном нападении

14:51 17.07.2020
132
© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли в результате вооруженного нападения в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местный портал 7sur7.
Издание отмечает, что нападение произошло днем в четверг в вождестве Баньяли-Чаби на территории Ируму. Предположительно, его совершили боевики из группировки ADF. Повстанцы убили 11 мирных жителей в деревне Белу и двоих - в деревне Бвакади, указывает издание.
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"Только что мы установили, что 13 человек были убиты нападавшими при помощи мачете и огнестрельного оружия. Повстанцы убивали в деревне Белу, где они столкнулись с гражданскими лицами, которые занимались сельхозработами. Тела убитых все еще находятся на месте преступления", - заявил изданию представитель организации молодежи вождества Инносан Байоно.
Он добавил, что вооруженные силы ДРК не контролируют несколько районов, чем пользуются повстанцы, которые нападают на местных жителей.
Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года.
В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоЙовери МусевениУгандаДемократическая Республика КонгоООНВ мире
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