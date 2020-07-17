В первой смене форума "Территория смыслов" примут участие 400 человек

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сто лучших представителей форумов 2015-2019 годов и 300 онлайн-участников их команд примут участие в первой смене форума "Территория смыслов", сообщили организаторы форума.

Открытие всероссийского образовательного форума "Территория смыслов" и старт его первой смены "Амбассадоры форума" состоятся 18 июля в подмосковном Солнечногорске. С 18 июля по 2 сентября в рамках форума будет организовано шесть тематических смен.

"Участниками первой смены "Амбассадоры Форума" станут 100 лучших представителей форумов 2015-2019 годов, каждый из них уже сформировал свою мини-команду из онлайн-участников "Территории смыслов" и таковых сейчас 300 человек", - рассказал журналистам глава Росмолодежи Александр Бугаев.

Организаторы форума сообщили, что участники первой смены уже начали прибывать в "Сенеж", все приезжающие сдают тест на COVID-19. Они также пройдут тестирование на третий день смены и в последний день перед отъездом домой. Организаторы надеются, что постепенно количество офлайн-участников форума будет увеличиваться.

Для участников построены девять домиков, рассчитанных на размещение 20 человек, но в этом году для соблюдения социальной дистанции в них будут проживать по десять участников и по одному волонтеру.