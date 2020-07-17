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В первой смене форума "Территория смыслов" примут участие 400 человек
Сто лучших представителей форумов 2015-2019 годов и 300 онлайн-участников их команд примут участие в первой смене форума "Территория смыслов", сообщили... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество

В первой смене форума "Территория смыслов" примут участие 400 человек

14:51 17.07.2020
38
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов"
На молодёжном образовательном форуме Территория смыслов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сто лучших представителей форумов 2015-2019 годов и 300 онлайн-участников их команд примут участие в первой смене форума "Территория смыслов", сообщили организаторы форума.
Открытие всероссийского образовательного форума "Территория смыслов" и старт его первой смены "Амбассадоры форума" состоятся 18 июля в подмосковном Солнечногорске. С 18 июля по 2 сентября в рамках форума будет организовано шесть тематических смен.
"Участниками первой смены "Амбассадоры Форума" станут 100 лучших представителей форумов 2015-2019 годов, каждый из них уже сформировал свою мини-команду из онлайн-участников "Территории смыслов" и таковых сейчас 300 человек", - рассказал журналистам глава Росмолодежи Александр Бугаев.
Организаторы форума сообщили, что участники первой смены уже начали прибывать в "Сенеж", все приезжающие сдают тест на COVID-19. Они также пройдут тестирование на третий день смены и в последний день перед отъездом домой. Организаторы надеются, что постепенно количество офлайн-участников форума будет увеличиваться.
Для участников построены девять домиков, рассчитанных на размещение 20 человек, но в этом году для соблюдения социальной дистанции в них будут проживать по десять участников и по одному волонтеру.
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Кроме того, на территории форума есть спортплощадки с тренажерами, организованы три лектория для дискуссий со спикерами, кинотеатр и беседка для караоке. Участникам и гостям предложат разнообразное меню, включающее блюда для вегетарианцев и халяльную кухню.
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