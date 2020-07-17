https://ria.ru/20200717/1574498087.html
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области выросло до 1737, сейчас лечение проходят 933 человека, сообщил губернатор региона Валерий... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:48
2020-07-17T14:48
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости.
Общее число выявленных случаев COVID-19
в Сахалинской области
выросло до 1737, сейчас лечение проходят 933 человека, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко
.
"COVID-19. В Сахалинской области +60 случаев... Итого на 17 июля в Сахалинской области 1737 случаев заболевания, 804 человека выписано с выздоровлением, 933 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
На 16 июля в области было официально подтверждено 1677 случаев заболевания коронавирусом. Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.
По информации регионального оперштаба, за последние сутки 32 случая COVID-19 подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 28 человек заразились от ранее заболевших, выписаны из инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ выписаны 34 пациента.
Власти региона ужесточили наказание для нарушителей масочного режима, с 16 июля за отсутствие средств защиты при посещении магазинов и других публичных мест, а также мероприятий людей могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, а организации — до 300 тысяч рублей. Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одной из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.