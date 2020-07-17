Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574498087.html
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Общее число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области выросло до 1737, сейчас лечение проходят 933 человека, сообщил губернатор региона Валерий... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1400x0_80_0_0_50ae5db6e2331cc57642b23f05b3e5fc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса

14:48 17.07.2020
154
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Общее число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области выросло до 1737, сейчас лечение проходят 933 человека, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +60 случаев... Итого на 17 июля в Сахалинской области 1737 случаев заболевания, 804 человека выписано с выздоровлением, 933 проходят лечение", - написал глава региона в официальном Telegram-канале.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
На 16 июля в области было официально подтверждено 1677 случаев заболевания коронавирусом. Летальных исходов от заражения COVID-19 на островах нет.
По информации регионального оперштаба, за последние сутки 32 случая COVID-19 подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 28 человек заразились от ранее заболевших, выписаны из инфекционного госпиталя на базе Долинской ЦРБ выписаны 34 пациента.
Власти региона ужесточили наказание для нарушителей масочного режима, с 16 июля за отсутствие средств защиты при посещении магазинов и других публичных мест, а также мероприятий людей могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, а организации — до 300 тысяч рублей. Все прилетающие на острова пассажиры по-прежнему должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности, остров открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одной из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
Рекомендуем
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДР Конго 13 человек погибли при вооруженном нападении
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Церемония поминовения жертв крушения MH17 пройдет в онлайн-режиме
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Челябинске произошел пожар в производственном цехе масляной отработки
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 782
Заготовка антиковидной плазмы
В Курской области начали заготавливать плазму для лечения больных COVID
Врач у окна в госпитале
Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19
Пленарное заседание Госдумы РФ
В МИД направили данные о деструктивной информации в прибалтийских СМИ
Тест на коронавирус
РФПИ обсуждает с Казахстаном производство российской вакцины от COVID-19
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Яровая отметила необходимость развития туризма для старшего поколения
Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук
В Карелии против спикера горсовета завели дело из-за взятки
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
На Бали арестовали туриста из России
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи в США
СМИ: Белый дом назвал 18 штатов, находящихся в "красной зоне" из-за COVID
Пассажирский самолет в небе
Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями
Евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Минздрав рассказал о запланированной поставке вакцины от гриппа в регионы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния