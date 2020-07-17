Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200717/1574498011.html
Российские туристы рассказали, почему не хотят отдыхать за границей
Российские туристы рассказали, почему они опасаются ехать за границу, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:19
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573592565_263:468:3072:2048_1400x0_80_0_0_4c2d3c1bf0453cdd210106c936c00485.jpg
https://ria.ru/20200715/1574342332.html
https://ria.ru/20200714/1574288579.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573592565_263:468:3072:2048_1400x0_80_0_0_4c2d3c1bf0453cdd210106c936c00485.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573592565_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_51698b234566e94267c728c4c526e720.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573592565_506:0:2554:2048_1400x0_80_0_0_1f5a62bda0ed2d4d78903efccae42ea0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм

Российские туристы рассказали, почему не хотят отдыхать за границей

19:19 17.07.2020
3634
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛюди на "Парящем мосту" парка "Зарадье"
Люди на Парящем мосту парка Зарадье
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские туристы рассказали, почему они опасаются ехать за границу, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опросы на своем сайте и в группе в соцсети, в которых приняло участие более 3 750 респондентов. Путешественники поделились своим мнением о том, почему некоторым из них не нравится отдыхать за границей, что их останавливает, какие страхи они испытывают при мысли о зарубежной поездке.
Стоит отметить, что более половины респондентов (55 процентов) сказали, что никаких сложностей и страхов у них нет.
Среди тех, кому не нравится путешествовать за границу, 45 процентов говорят, что такие поездки обходятся дорого. Второй по распространенности барьер — отсутствие загранпаспорта или сложности с оформлением виз. Об этом заявили 20 процентов тех, кому не нравится отдыхать за рубежом. Еще 10 процентов признались, что испытывают языковой барьер.
Следующий страх, скорее всего, обострился в последнее время: сразу девять процентов тех, кому не нравится отдыхать за границей, отметили, что они боятся заболеть в чужой стране. Стольких же участников опроса пугает перелет. Чужой менталитет смущает четыре процента респондентов, а три процента — боятся потеряться в незнакомой стране или же испытывают сложности при составлении маршрута.
Улица Рубинштейна, Санкт-Петербург
15 июля, 08:00Туризм
Модно, сыто, пьяно. Где в Санкт-Петербурге весело провести время
"Не езжу за границу, боюсь потеряться, английский язык хромает, пугает отсутствие знакомых", — отмечает один из респондентов в соцсетях. Другой написал, что путешествия за границу не интересны совсем. "Предпочту отдых на природе, в палатках, в горах, в Карелии, в крайнем случае, на море, да и то чтобы только насладиться его шумом, плеском и запахом", — написал турист.
Также путешественники рассказывали, что еще в своей стране не успели все увидеть, поэтому заграничные путешествия пока не интересны.
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково
14 июля, 08:00Туризм
За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы
381211032
ТуризмТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме осудили задержание СБУ 90-летнего ветерана на границе с Россией
Высокий суд Лондона
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
В Геленджике местный житель рассказал о ценах для туристов
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил вероятность закрытия Москвы из-за коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии
Сотрудник полиции
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Площадь Независимости в Киеве
Главу киевского суда заподозрили по делам "евромайдана"
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Против Киева начали расследование о незакрытии неба при крушении MH17
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Орловский губернатор сообщил о смерти отца
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Найден самый ранний симптом коронавируса
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
В конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ назвал главный риск для экономики США
Автомобили полиции Германии
В Германии задержали разоружившего полицейских "шварцвальдского Рэмбо"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Лукашенко рассказал о впечатлениях от встречи с Мишустиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния