В Челябинске произошел пожар в производственном цехе масляной отработки

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Площадь пожара в производственном цехе масляной отработки, который загорелся в пятницу в Площадь пожара в производственном цехе масляной отработки, который загорелся в пятницу в Челябинске , составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Как сообщал пресс-центр, в Челябинске на улице Валдайская, 13а загорелась производственная площадка. Предварительно, горит масляная отработка. По данным замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в цехе, предположительно, хранились нефтепродукты и велась обработка древесины. Черные клубы дыма видны в небе над Челябинском на несколько километров. Минэкологии направило передвижную лабораторию для проведения замеров на границе с жилой зоной.

"Площадь пожара составляет, предварительно, 700 квадратных метров, в том числе площадь самого цеха, который горит, - 450 квадратных метров, и 250 квадратных метров – это площадь разлитого масла. Погибших и пострадавших нет. Пожарные работают по повышенному номеру сложности", - сказал собеседник агентства.