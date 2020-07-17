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В Челябинске произошел пожар в производственном цехе масляной отработки
Площадь пожара в производственном цехе масляной отработки, который загорелся в пятницу в Челябинске, составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:46
челябинск
происшествия
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челябинск, происшествия

В Челябинске произошел пожар в производственном цехе масляной отработки

14:46 17.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Площадь пожара в производственном цехе масляной отработки, который загорелся в пятницу в Челябинске, составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Как сообщал пресс-центр, в Челябинске на улице Валдайская, 13а загорелась производственная площадка. Предварительно, горит масляная отработка. По данным замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в цехе, предположительно, хранились нефтепродукты и велась обработка древесины. Черные клубы дыма видны в небе над Челябинском на несколько километров. Минэкологии направило передвижную лабораторию для проведения замеров на границе с жилой зоной.
"Площадь пожара составляет, предварительно, 700 квадратных метров, в том числе площадь самого цеха, который горит, - 450 квадратных метров, и 250 квадратных метров – это площадь разлитого масла. Погибших и пострадавших нет. Пожарные работают по повышенному номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте происшествия работают 44 человека и 13 единиц техники.
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