https://ria.ru/20200717/1574497961.html
В Челябинске произошел пожар в производственном цехе масляной отработки
Площадь пожара в производственном цехе масляной отработки, который загорелся в пятницу в Челябинске, составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:46
2020-07-17T14:46
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://ria.ru/20200716/1574443026.html
челябинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c942aa0ad48460cef56a674e6e8336b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_0794cce9a70efd43abdd0945da9f6fa3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости.
Площадь пожара в производственном цехе масляной отработки, который загорелся в пятницу в Челябинске
, составляет 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Как сообщал пресс-центр, в Челябинске на улице Валдайская, 13а загорелась производственная площадка. Предварительно, горит масляная отработка. По данным замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в цехе, предположительно, хранились нефтепродукты и велась обработка древесины. Черные клубы дыма видны в небе над Челябинском на несколько километров. Минэкологии направило передвижную лабораторию для проведения замеров на границе с жилой зоной.
"Площадь пожара составляет, предварительно, 700 квадратных метров, в том числе площадь самого цеха, который горит, - 450 квадратных метров, и 250 квадратных метров – это площадь разлитого масла. Погибших и пострадавших нет. Пожарные работают по повышенному номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте происшествия работают 44 человека и 13 единиц техники.