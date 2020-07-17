В Карелии против спикера горсовета завели дело из-за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета Карелии Геннадия Боднарчука, подозреваемого в получении взятки за выдачу разрешений на строительство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Карелии.
"Уголовное дело возбуждено в отношении Боднарчука по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год, подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводска, в том числе по выдаче им разрешений на строительство.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Карелии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.
В настоящее время подозреваемый задержан, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Боднарчук был избран депутатом горсовета от партии "Единая Россия" в 2015 году, в том же году возглавил законодательный орган.