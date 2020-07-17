В Карелии против спикера горсовета завели дело из-за взятки

"Уголовное дело возбуждено в отношении Боднарчука по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ по Карелии и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

В настоящее время подозреваемый задержан, и в ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.