В ВС Польши подали более тысячи протестов по президентским выборам

ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Более тысячи протестов по поводу президентских выборов подано в Верховный суд Польши, говорится в сообщении ВС.

Глава Польши Анджей Дуда в минувшее воскресенье с небольшим перевесом выиграл очередные президентские выборы, победив представителя оппозиции Рафала Тшасковского . Оппозиция требует признать результаты выборов президента недействительными.

"После полудня в пятницу в Верховный суд поступило уже более тысячи избирательных протестов. Более 400 из них уже зарегистрированы", - говорится в сообщении.

По данным суда, протестов подано в десятки раз больше, чем после предыдущих выборов президента в 2015 году.

Протест может касаться нарушений, которые произошли как во время голосования в первом туре 28 июня, так и во время второго тура 12 июля.