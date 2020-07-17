https://ria.ru/20200717/1574497537.html
В ВС Польши подали более тысячи протестов по президентским выборам
Более тысячи протестов по поводу президентских выборов подано в Верховный суд Польши, говорится в сообщении ВС. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:41
2020-07-17T14:41
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Более тысячи протестов по поводу президентских выборов подано в Верховный суд Польши, говорится в сообщении ВС.
Глава Польши Анджей Дуда
в минувшее воскресенье с небольшим перевесом выиграл очередные президентские выборы, победив представителя оппозиции Рафала Тшасковского
. Оппозиция требует признать результаты выборов президента недействительными.
"После полудня в пятницу в Верховный суд поступило уже более тысячи избирательных протестов. Более 400 из них уже зарегистрированы", - говорится в сообщении.
По данным суда, протестов подано в десятки раз больше, чем после предыдущих выборов президента в 2015 году.
Протест может касаться нарушений, которые произошли как во время голосования в первом туре 28 июня, так и во время второго тура 12 июля.
Ранее польская оппозиция заявляла, что протесты касаются, в частности, привлечения государственных финансов и общественного телевидения в избирательную кампанию Дуды.