Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574497471.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1185
Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных составило 1185 человек, говорится в сообщении на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1400x0_80_0_0_c285c931ffdb7bb24cd226f251d369e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_339:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_74587464efd5bdd73bec2cc9c48f5689.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_929:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_b6c8eb4473f81aec0e81ec141a0cfcee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1185

14:39 17.07.2020
187
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 17 июл – РИА Новости. Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных составило 1185 человек, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки сделано 2189 тестов на COVID-19, выявлено шесть новых случаев заболевания", - сказано в сообщении.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 177 885 тестов на COVID-19, заболели 1185 человек, 31 умер. Выздоровели 1022 человека.
За последние сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
530001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
Рекомендуем
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
В ВС Польши подали более тысячи протестов по президентским выборам
Пленарное заседание Госдумы РФ
В МИД направили данные о деструктивной информации в прибалтийских СМИ
Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук
В Карелии против спикера горсовета завели дело из-за взятки
Здание международного аэропорта Челябинск
Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Вид на набережную деревни Унгасан на острове Бали
На Бали арестовали туриста из России
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 65 782
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил на Совбезе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДР Конго 13 человек погибли при вооруженном нападении
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Церемония поминовения жертв крушения MH17 пройдет в онлайн-режиме
Врач скорой помощи
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Украина призвала другие страны осудить голосование по поправкам в Крыму
Сотрудник полиции
В Подмосковье за полгода изъяли из оборота почти полтонны наркотиков
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии против идеи о допуске к выборам только отслуживших в армии
Спецоперация по предотвращению теракта в Хабаровске. Съемка ФСБ РФ
ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Хабаровске
Пробки в Москве
В Москве вечером ожидаются девятибальные пробки из-за непогоды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
04:53СМИ: в Белом доме убрали из Гранд фойе портреты Клинтона и Буша-младшего
04:39В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
04:36В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями
04:35В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
04:19В подмосковных Мытищах горит склад с картоном на 7,5 тыс "квадратов"
04:06Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за COVID-19
04:05В Мексике выявили более 7,2 тысячи новых случаев COVID-19
04:03Twitter могут оштрафовать из-за взлома, сообщает СМИ
03:20Маша Распутина рассказала о "безголосых обезьянах" на российской эстраде
03:19Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
03:12"Роскосмос" представит программу создания конкурента Starlink
03:01В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
02:55Бразильские врачи призвали не использовать гидроксихлорохин против COVID
02:53В Нью-Йорке откроются зоопарки и начнутся спортивные игры без зрителей
02:53Эксперт рассказал, как разоблачить телефонных мошенников
02:45Трамп не намерен рекомендовать всем американцам носить маски
02:39США и Индия договорились о возобновлении пассажирских авиарейсов
02:36В Индонезии число погибших из-за паводков возросло до 36 человек
02:27Собянин: график переселения по реновации в Москве не сдвинется
Лента новостейМолния