В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1185

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 17 июл – РИА Новости. Шесть новых случаев инфицирования Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных составило 1185 человек, говорится в сообщении на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.

"За сутки сделано 2189 тестов на COVID-19, выявлено шесть новых случаев заболевания", - сказано в сообщении.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 177 885 тестов на COVID-19, заболели 1185 человек, 31 умер. Выздоровели 1022 человека.

За последние сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом. В настоящее время в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.