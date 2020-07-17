https://ria.ru/20200717/1574497341.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки - до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:57
2020-07-17T14:57
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика