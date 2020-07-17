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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки - до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:57
динамика курсов валют
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РИА Новости
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353
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля

14:57 17.07.2020
793
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки - до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки - до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 46,82 копейки, составив 76,1996 рубля.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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