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Путин обсудил на Совбезе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T15:50
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сергей лавров
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Путин обсудил на Совбезе ситуацию на границе Азербайджана и Армении

14:37 17.07.2020 (обновлено: 15:50 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредническим усилиям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания.
"Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе", - сказал он.
"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - сообщил Песков.
Президент также проинформировал постоянных членов Совбеза о серии недавно состоявшихся у него телефонных контактов с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Ирана Хасаном Роухани.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

Последствия обстрела в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

Место захоронение мирного жителя Азиза Азизова, пострадавшего в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

Мужчина демонстрирует повреждения своего дома, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
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