Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Пассажиров и сотрудников в пятницу эвакуировали из здания аэропорта в Челябинске из-за поступившего сообщения о якобы "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
"Пришло сообщение на электронную почту о минировании здания аэропорта и самолетов. Все пассажиры и сотрудники эвакуированы. Спецслужбы проводят оперативные мероприятия", - сказала собеседница агентства.
По данным онлайн-табло аэропорта, на 16.00 (14.00 мск) запланирован вылет рейса из Челябинска в Москву, на 16.30 (14.30 мск) – в Самару, а в 16.05 (14.05 мск) прибыл рейс из Краснодара.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.