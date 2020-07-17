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Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Пассажиров и сотрудников в пятницу эвакуировали из здания аэропорта в Челябинске из-за поступившего сообщения о якобы "минировании", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T14:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, челябинск, краснодар

Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о минировании

14:36 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта Челябинск
Здание международного аэропорта Челябинск
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Здание международного аэропорта Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Пассажиров и сотрудников в пятницу эвакуировали из здания аэропорта в Челябинске из-за поступившего сообщения о якобы "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
"Пришло сообщение на электронную почту о минировании здания аэропорта и самолетов. Все пассажиры и сотрудники эвакуированы. Спецслужбы проводят оперативные мероприятия", - сказала собеседница агентства.
По данным онлайн-табло аэропорта, на 16.00 (14.00 мск) запланирован вылет рейса из Челябинска в Москву, на 16.30 (14.30 мск) – в Самару, а в 16.05 (14.05 мск) прибыл рейс из Краснодара.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения.
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Вчера, 14:28
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Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЧелябинскКраснодар
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